У берегов Крыма выявили небезопасные пробы морской воды

Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе провели исследования более 2,5 тысяч проб морской воды на микробиологические показатели, около двух тысяч проб на санитарно-химические показатели и 1,2 тысяч – на паразитологические.