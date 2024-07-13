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  • Юрий Зубрин
    А зачем его судить ,отдать родителям ,они знают что с этим СКОТОМ делать ....Повесят за .....За развращение 13...

У берегов Крыма выявили небезопасные пробы морской воды

У берегов Крыма выявили небезопасные пробы морской воды

Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе провели исследования более 2,5 тысяч проб морской воды на микробиологические показатели, около двух тысяч проб на санитарно-химические показатели и 1,2 тысяч – на паразитологические.

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