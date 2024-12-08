Чувашский уполномоченный принял участие в заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса

Под председательством заместителя прокурора Чувашской Республики Сергея Державина 29 ноября 2024 года состоялось очередное заседание Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Чувашии, в котором участвовал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков.