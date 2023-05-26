Гастроэнтеролог Кашух призвала ограничить потребление помидоров и клубники

Злоупотребление клубникой и помидорами может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
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