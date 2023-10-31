Общественник о задаче форума «Сообщество»: «Нам нужно обратить всю Украину в свою веру»

Масштабный форум «Сообщество» завершается итоговым мероприятием в Москве. В столицу прибудут общественники со всей России, чтобы обсудить актуальные вопросы взаимодействия государства и гражданского общества в нашей стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)