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Общественник о задаче форума «Сообщество»: «Нам нужно обратить всю Украину в свою веру»

Общественник о задаче форума «Сообщество»: «Нам нужно обратить всю Украину в свою веру»

Масштабный форум «Сообщество» завершается итоговым мероприятием в Москве. В столицу прибудут общественники со всей России, чтобы обсудить актуальные вопросы взаимодействия государства и гражданского общества в нашей стране.

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