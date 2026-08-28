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Звезда «Колорадо» Макар первым в истории НХЛ подписал контракт на $20 млн за сезон

Звезда «Колорадо» Макар первым в истории НХЛ подписал контракт на $20 млн за сезон

Защитник «Колорадо» Кейл Макар стал первым хоккеистом в истории НХЛ с зарплатой выше $20 млн за сезон.

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