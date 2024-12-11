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Врач Джутова предупредила об опасных для сердца и почек супах

Врач Джутова предупредила об опасных для сердца и почек супах

Опасными врач назвала наваристые, острые, соленые и жирные мясные бульоны и супы на их основе. Врач-диетолог Марьяна Джутова раскрыла риски, возникающие при употреблении наваристых мясных бульонов и супов.

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