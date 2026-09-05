БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Прекрасное недалеко. Дефицит кадров толкает украинский бизнес на эксплуатацию детей

Прекрасное недалеко. Дефицит кадров толкает украинский бизнес на эксплуатацию детей

Дефицит специалистов, насильственная мобилизация, демографический кризис, огромные потери украинских граждан на фронте, а также бегство трудоспособного населения за границу – всё это толкает бизнес Украины на массовое использование детского труда.

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