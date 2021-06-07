Политолог прокомментировал решение Украины обозначить на форме сборной по футболу российский Крым

Украина пытается актуализировать проблемы целостности государства с помощью международных спортивных мероприятий, к примеру, на форме сборной по футболу вместе со страной обозначить российский Крым.
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