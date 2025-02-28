В национальном парке «Чикой» стартовал ежегодный зимний учет животных

В национальном парке «Чикой» стартовал ежегодный зимний маршрутный учет (ЗМУ) животных. Это важное мероприятие позволяет оценить текущую численность и динамику популяций различных видов, обитающих на территории парка, сообщили в пресс-службе учреждения.