В национальном парке «Чикой» стартовал ежегодный зимний учет животных

В национальном парке «Чикой» стартовал ежегодный зимний маршрутный учет (ЗМУ) животных. Это важное мероприятие позволяет оценить текущую численность и динамику популяций различных видов, обитающих на территории парка, сообщили в пресс-службе учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии