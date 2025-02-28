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В национальном парке «Чикой» стартовал ежегодный зимний учет животных

В национальном парке «Чикой» стартовал ежегодный зимний учет животных

В национальном парке «Чикой» стартовал ежегодный зимний маршрутный учет (ЗМУ) животных. Это важное мероприятие позволяет оценить текущую численность и динамику популяций различных видов, обитающих на территории парка, сообщили в пресс-службе учреждения.

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