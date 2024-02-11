Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что любая атака на Североатлантический альянс будет встречена единым и сильным ответом.
Генсек Столтенберг пообещал единый и мощный ответ на любую атаку НАТО
Комментарии
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Валерий Бирюков
Дык, НАТО уже два года атакует. Где же ответ?
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17 час.
Aнатолий Райков
Четырёхглазый дебил Берг,а кто,покажи пальцем собрался нападать на вояк НАТО,ты уже определись урод.Если и дальше будешь продолжать нападки,придётся у США обратно забрать Техас,Калифорнию,Аляску.И все славянские письменности оголить и пусть весь мир полюбуется как вы незаконно северную Америку завоевали.По ДНК местные жители Америки индейцы,очень схожи с северными народами Сибири.Ну если ты перебрался за тысячи километров от дома,лучше тебе промолчать.А если ты родился в ЕС,то тебе всё равно следовало молчать,а не угрожать.Это может плохо закончится для тебя.
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15 час.
Александр Котов
маму свою пусть пугает
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58 мин.
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