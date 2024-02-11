Генсек Столтенберг пообещал единый и мощный ответ на любую атаку НАТО

Aнатолий Райков

Четырёхглазый дебил Берг,а кто,покажи пальцем собрался нападать на вояк НАТО,ты уже определись урод.Если и дальше будешь продолжать нападки,придётся у США обратно забрать Техас,Калифорнию,Аляску.И все славянские письменности оголить и пусть весь мир полюбуется как вы незаконно северную Америку завоевали.По ДНК местные жители Америки индейцы,очень схожи с северными народами Сибири.Ну если ты перебрался за тысячи километров от дома,лучше тебе промолчать.А если ты родился в ЕС,то тебе всё равно следовало молчать,а не угрожать.Это может плохо закончится для тебя.