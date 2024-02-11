Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    ведро на голову не пробовали такую шоковую терапиюУчастник СВО из С...
  • Александр Котов
    маму свою пусть пугаетГенсек Столтенбер...
  • Надежда Иванова
    Господи,побереги народ от этого больного на всю голову человека! Удивлена, почему народ молчит?Байден заявил о я...

Генсек Столтенберг пообещал единый и мощный ответ на любую атаку НАТО

Генсек Столтенберг пообещал единый и мощный ответ на любую атаку НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что любая атака на Североатлантический альянс будет встречена единым и сильным ответом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Бирюков
Дык, НАТО уже два года атакует. Где же ответ?
Ответить
17 час.
Aнатолий Райков
Четырёхглазый дебил Берг,а кто,покажи пальцем собрался нападать на вояк НАТО,ты уже определись урод.Если и дальше будешь продолжать нападки,придётся у США обратно забрать Техас,Калифорнию,Аляску.И все славянские письменности оголить и пусть весь мир полюбуется как вы незаконно северную Америку завоевали.По ДНК местные жители Америки индейцы,очень схожи с северными народами Сибири.Ну если ты перебрался за тысячи километров от дома,лучше тебе промолчать.А если ты родился в ЕС,то тебе всё равно следовало молчать,а не угрожать.Это может плохо закончится для тебя.
Ответить
15 час.
Александр Котов
маму свою пусть пугает
Ответить
58 мин.

Картина дня

наверх