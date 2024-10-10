Помните полгода назад судно снесло мост в Балтиморе? А теперь взгляните, что "сверхдержава" наремонтировала за это время

S Sharkov Ну так они и скоростную ж/д 9 лет строили. Угрохали кучу бабла, а оказалось дальше строить нельзя - ландшафт изменился. А теперь фишка - за это время построили 600 метров.

Анатолий Рябенко Да! Это прогноз наступившего упадка в США во всех сферах жизни. Это от того что давно по большому не грабили и система мировых отношений устарела. США надо большую войну и новую переделку мировых отношений. Быть гегемоном уже выскальзывает из рук.