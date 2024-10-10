ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Обожаем все эти разговоры наших "светлоликих убеганцев" и англосаксов про "Америку-сверхдержаву", про то, как с них надо брать пример и слепо копировать.
Помните полгода назад судно снесло мост в Балтиморе? А теперь взгляните, что "сверхдержава" наремонтировала за это время
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S Sharkov
Ну так они и скоростную ж/д 9 лет строили. Угрохали кучу бабла, а оказалось дальше строить нельзя - ландшафт изменился. А теперь фишка - за это время построили 600 метров.
Ответить
4 час.
Анатолий Рябенко
Да! Это прогноз наступившего упадка в США во всех сферах жизни. Это от того что давно по большому не грабили и система мировых отношений устарела. США надо большую войну и новую переделку мировых отношений. Быть гегемоном уже выскальзывает из рук.
Ответить
4 час.
Борис Леонтьев
Большая война уже не спасёт США и при новом разделе мира наглосаксы, да и европейцы уже не будут участвовать. А Европа - это просто объект раздела между арабами-африканцами и арабами-азиатами. Но сначала умрёт Израиль.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии