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Российский расчет ракетного комплекса «Искандер» уничтожил под Киевом ЗРК «Бук» ВСУ

Российский расчет ракетного комплекса «Искандер» уничтожил под Киевом ЗРК «Бук» ВСУ

Контроль попадания высокоточного боеприпаса по разведанной цели осуществлялся с помощью комплекса с беспилотным летательным аппаратом.

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