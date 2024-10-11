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"Самая тяжёлая часть тюремного заключения". Арестованный за торговлю людьми Пи Дидди пожаловался на тюремную еду

"Самая тяжёлая часть тюремного заключения". Арестованный за торговлю людьми Пи Дидди пожаловался на тюремную еду

Адвокат обвиняемого в торговле людьми и изнасилованиях рэпера Пи Дидди, Марк Агнифило, рассказал, что для артиста оказалось "самым тяжёлым" в тюрьме.

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