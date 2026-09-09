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Пятый канал

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Задержанному экс-генералу Малькову потребовалась помощь врачей в изоляторе

Задержанному экс-генералу Малькову потребовалась помощь врачей в изоляторе

Экс-заместителю начальника ГУ МВД по Московской области, генерал-майору Сергею Малькову, которого обвиняют в хищении ведомственного бензина, стало плохо в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке.

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