Задержанному экс-генералу Малькову потребовалась помощь врачей в изоляторе

Экс-заместителю начальника ГУ МВД по Московской области, генерал-майору Сергею Малькову, которого обвиняют в хищении ведомственного бензина, стало плохо в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке.
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