Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Колотов
    мешает Советская дружба народов задекларируемая еще евреями-большевиками.В МИД напомнили А...
  • Артур Муселимян
    Да и большой член в зад Армении. Велика потеря. Этим предателям руку протянуть в западло. Продали Арцах.В Армении объясни...
  • мирас Закироув
    а что мешает его убрать и заменить  на нормального армянина по  методу американцевВ МИД напомнили А...

Комитет Госдумы одобрил поправки о газоснабжении

Комитет Государственной Думы по энергетике поддержал ко второму чтению законопроект, который обновит понятийный аппарат в сфере газоснабжения и расширит полномочия кабмина по утверждению порядка разработки, согласования и принятия схем газификации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх