Комитет Госдумы одобрил поправки о газоснабжении

Комитет Государственной Думы по энергетике поддержал ко второму чтению законопроект, который обновит понятийный аппарат в сфере газоснабжения и расширит полномочия кабмина по утверждению порядка разработки, согласования и принятия схем газификации.
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