Российская Федерация обратилась к армянской стороне с просьбой объяснить происшествие, в рамках которого на территорию государства нед опустили занимающего должность руководителя созданного РФ Общества дружбы и сотрудничества Виктора Кривопускова.
Российская Федерация обратилась к армянской стороне с просьбой объяснить происшествие, в рамках которого на территорию государства нед опустили занимающего должность руководителя созданного РФ Общества дружбы и сотрудничества Виктора Кривопускова.
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