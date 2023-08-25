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РФ попросила Армению объяснить ситуацию с общественником Кривопусковым

РФ попросила Армению объяснить ситуацию с общественником Кривопусковым

Российская Федерация обратилась к армянской стороне с просьбой объяснить происшествие, в рамках которого на территорию государства нед опустили занимающего должность руководителя созданного РФ Общества дружбы и сотрудничества Виктора Кривопускова.

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