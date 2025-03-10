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Артемия Лебедева оштрафовали в Москве за осквернение религиозных символов

Артемия Лебедева оштрафовали в Москве за осквернение религиозных символов

Суд в Москве со второго раза оштрафовал известного дизайнера и блогера.Московский суд со второго раза оштрафовал Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов.

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