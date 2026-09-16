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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» заменила Гарсию в перерыве из-за дискомфорта у поскользнувшегося вратаря. Шченсны играет впервые в сезоне

Войчех Шченсны заменил Жоана Гарсию в перерыве матча Ла Лиги между «Барселоной» и « Расингом ». В одном из эпизодов первого тайма основной вратарь «Барселоны» поскользнулся, когда шел за мячом.

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