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NYSE может выбрать Avalanche для круглосуточной торговли токенизированными акциями

NYSE может выбрать Avalanche для круглосуточной торговли токенизированными акциями

Intercontinental Exchange (ICE), владелец Нью-Йоркской фондовой биржи, рассматривает блокчейн Avalanche в качестве инфраструктуры для новой торговой платформы, которая сможет работать 24 часа в сутки.

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