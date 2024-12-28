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"Лишить гражданства": Таджичка приехала в Россию и стала "наказывать" за Новый год. Русские не стали терпеть хамства

"Лишить гражданства": Таджичка приехала в Россию и стала "наказывать" за Новый год. Русские не стали терпеть хамства

Таджичка приехала в Россию и стала "наказывать" родственников за Новый год. Блогерша агитирует выкидывать ёлки и саботировать русские новогодние праздники, потому что это "не по исламу".

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Ну и где наши депутаты ? Почему они не принимают Законы, которые сделали бы невозможными подобные ситуации ?  Видимо, у них есть более ВАЖНЫЕ задачи. Типа, повысить себе зарплату, ну и за одно и МРОТ, чтобы можно было &quot;прикрыться&quot; общим повышением зарплат. А может главная проблема в &quot;неотвратимости&quot; исполнения уже существующих Законов ? В обоих случаях - это ПРОБЛЕМА в нашей Власти, которая не способна оперативно и эффективно купировать подобные проблемы.
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18 час.
J
Juri
опять всё спущено на самотёк!власти нет-одни прихлебатели.
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10 час.
ВУ
Варлам Устрялов
мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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6 час.

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