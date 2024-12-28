"Лишить гражданства": Таджичка приехала в Россию и стала "наказывать" за Новый год. Русские не стали терпеть хамства

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Василий Васильев

Ну и где наши депутаты ? Почему они не принимают Законы, которые сделали бы невозможными подобные ситуации ? Видимо, у них есть более ВАЖНЫЕ задачи. Типа, повысить себе зарплату, ну и за одно и МРОТ, чтобы можно было "прикрыться" общим повышением зарплат. А может главная проблема в "неотвратимости" исполнения уже существующих Законов ? В обоих случаях - это ПРОБЛЕМА в нашей Власти, которая не способна оперативно и эффективно купировать подобные проблемы.