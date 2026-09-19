Культуромания
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Культуромания

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Подведены итоги дополнительного этапа Всероссийского конкурса постановок по произведениям современных драматургов

Подведены итоги дополнительного этапа Всероссийского конкурса постановок по произведениям современных драматургов

Стали известны победители II Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям современных драматургов.

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