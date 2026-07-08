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Газета.ру

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Врач Праздников: за день рекомендуется есть не более 500 г черешни

Врач Праздников: за день рекомендуется есть не более 500 г черешни

Людям без жалоб на состояние здоровья рекомендуется есть не более 500 г черешни в день. Об этом в интервью ТАСС рассказал доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.

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