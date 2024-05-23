РИА «Новости»: в центре Белгорода прогремели десятки взрывов

Утром 23 мая в Белгороде дважды прогремели взрывы. Очевидцы сообщили о десятках громких звуков. Первая серия взрывов после объявления о ракетной опасности послышалась в районе центральной площади Белгорода, сообщило РИА «Новости».
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