Утечка 25 т радиоактивной воды произошла на "Фукусиме-1"

На втором энергоблоке АЭС "Фукусима-1" произошла утечка около 25 т воды с радиоактивными веществами. Предварительно, вода вытекла из резервуара, предназначенного для контроля уровня жидкости в бассейне охлаждения отработанного ядерного топлива, передает NHK.