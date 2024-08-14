Утечка 25 т радиоактивной воды произошла на "Фукусиме-1"

На втором энергоблоке АЭС "Фукусима-1" произошла утечка около 25 т воды с радиоактивными веществами. Предварительно, вода вытекла из резервуара, предназначенного для контроля уровня жидкости в бассейне охлаждения отработанного ядерного топлива, передает NHK.
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