Самые загадочные и опасные места мира с реальными и мифическими опасностями

В разных уголках планеты находятся места, которые окутаны мистикой и известны своими опасностями. Среди них есть зоны с сильным радиоактивным загрязнением, природными катастрофами, а также территории с богатой историей трагедий и необычных явлений.
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