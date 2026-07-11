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FiNE NEWS

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Самые загадочные и опасные места мира с реальными и мифическими опасностями

В разных уголках планеты находятся места, которые окутаны мистикой и известны своими опасностями. Среди них есть зоны с сильным радиоактивным загрязнением, природными катастрофами, а также территории с богатой историей трагедий и необычных явлений.

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