В Китае начался кулинарный бум на блюда из дуриана

Мода на дуриан в Китай вышла за рамки просто свежего фрукта из-за чего выросло число ресторанов, предлагающих блюда из дуриана, от шведского стола и рагу с горячими блюдами до напитков и десертов, 5 января сообщило издание VnExpress.
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