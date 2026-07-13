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Плющев о Рябкине и «Динамо»: «Год назад Ивана забраковали якобы с лишним весом. Теперь Тамбиев его вызывает обратно и называет чуть ли не спасителем. Смешно!»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об ожидаемом возвращении форварда Ивана Рябкина в московское «Динамо».

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