Туристов призвали избегать поездок на Шри-Ланку из-за угрозы терактов

Соответствующее обращение выпустило посольство РФ на острове В связи с угрозой теракта на юго-восточном побережье Шри-Ланки российское посольство призывает граждан РФ временно воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
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