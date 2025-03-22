Саратовским дачникам разрешили вернуться в поврежденное дронами СНТ под Энгельсом

22 марта в администрации Энгельсского района Саратовской области сообщили, что сегодня с 13:00 после проверки территории экстренные службы станут постепенно открывать доступ к СНТ «Малинки», который был закрыт во время атаки БПЛА .
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