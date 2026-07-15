Пособие на школьную и спортивную форму: инструкция для родителей

Как многодетным семьям получить выплату на школьную и спортивную форму?Министерство труда и социального развития Республики Адыгея напоминает о ежегодной денежной выплате на покупку школьной и спортивной формы.
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