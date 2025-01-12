Наслаждаюсь ярким солнцем прогревается земля !!! Ручейки запели звонко Зеленеет мурава ! Снег сошел и испарился , Слышна птичья молва , Наблюдаю я в оконце Что январь сошел с ума !!! 😂🤯 ✍️ Юлия Бабий.
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Наслаждаюсь ярким солнцем прогревается земля !!! Ручейки запели звонко Зеленеет мурава ! Снег сошел и испарился , Слышна птичья молва , Наблюдаю я в оконце Что январь сошел с ума !!! 😂🤯 ✍️ Юлия Бабий.