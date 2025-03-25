Военный музей в бывшем Доме афганцев в Барнауле не откроют ко Дню Победы

Сейчас строители уже завершают работы и готовятся передать объект музейщикам Музей военной истории в бывшем Доме афганцев в Барнауле не откроют к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, как было обещано ранее.
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