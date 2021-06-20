Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дом/Дача«Мама требует, чтобы мой муж помогал на даче, а он и слышать об этом не хочет. Я меж двух огней!»– … В этом году маме в голову взбрело беседку на даче строить! – рассказывает тридцатидвухлетняя Арина.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Белогорцевчо делать, чо делать? одно из двух, либо мужа менять либо дорогу на дачу забытьВиктор Белогорцевчо делать, чо делать? одно из двух, либо мужа менять либо дорогу на дачу забытьМСМаргарита СладковаЯ целиком и полностью на стороне мужа/зятя.Чтобы не быть между двух огней,маме/тёще нужно раз и навсегда сказать,чтобы она не рассчитывала на зятя никогда.И закрыть эту тему.Я сама стала ездить на дачу к родителям изредка лишь тогда,когда они стали уже очень пожилыми людьми и нужно было чем-то им помочь с бытом,но не с огородом.Нужно смириться с тем,что есть люди абсолютно равнодушные к дачам.И конфликт будет исчерпан.Виктор Белогорцеву тещи на даче ты даешь возможность своим детям и жене отдохнуть на природе, подышать чисты воздухом не хочешь помочь теще, доставай кошелек и на юга на море, там стебе 3 шкуры сдерутЛюдмила людмилаЯ-тёща!Муж умер,живу одна.Зять никогда не отказывается помочь, потому что я никогда не прошу.Ну, если уж совсем что-то экстраординарное. Он работает, меня ещё материально поддерживает.Как я его могу заставлять?Пусть с женой и ребенком занимается.Так что я на стороне зятя.А дача?Хочешь дачу,рассчитывай только на свои силы.Нет сил-продавай!Нина Полевая (Бойко)Сама дачу не люблю с детства, когда приходилось ездить с бабушкой/дедушкой! Если и езжу к кому-то на дачу, то только на отдых и шашлыки. Есть люди, которые любят копаться в земле, что-то сажать и тд. Есть люди, которым это на фиг не надо. Привлечение к дачным работам зятя/снохи только по их желанию. И мамам пора понять, что не надо своими хотелками портить жизнь взрослым детям.Виктор Белогорцевлюбишь кататься люби и саночки возить интересно кто сказал, что я люблю работать, на диване с пивком веселееVladimir LioubimcevЯ на стороне матери. Зять мог бы и помочь с дачей. тем более, мать хорошо помогает в ребенком. Что же он такой свинья. Насколько я понял, теща не злоупотребляет с обращениямИ, только когда крайне необходимо. А то теща и жена таскайте доски, а я ничего делать не хочу... Кто его воспитывал?Тамара Соловьева (Ярцева)Зять честно предупредил, что помогать не будет. Идея мамина, пусть рассчитывает на свои силы.Евгений МоцарьВам просто нужно понять одну простую вещь!Есть люди которым дача в пень не вперлась!Ну не любят они ее!И совсем не потому что лентяи!Вот когда вы это со своей мамой наконец то поймете!То и отеошения вашего мужа с вашей мамой .Да и ваши с мужем станут гораздо лучше!Удачи!😉Виктор Белогорцевты конечно прав, но вряд ли найдется любитель подмывать обосраного дитя, а приходится в данном случае дача зона отдыха твоего ребенка и жены и какой ты муж если не хочешь помочь своей жене с тещей обустроить эту зонуAllaСамая страдающая сторона в этом конфликте Алина , жалко её... С мужем ей тоже не повезло, он отказывает одинокой тёще в элементарной мужской помощи, подставляя этим собственную жену.Людмила СпицынаМы мнЛюдмила СпицынаМы много чего не хотим делать в жизни, однако делаем, потому что надо. И муженек этот не переломился бы, если бы помог.Комментировать
Свежие комментарии