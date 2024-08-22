Судьба Зе-режима определится в ноябре: Буданов* готовит для президента-узурпатора новый "сюрприз"

Фото: globallookpress.com/ Volodymyr Tarasov Сегодня 2,6K прочитали Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов может ликвидировать Владимира Зеленского.
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