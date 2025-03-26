Жительница Самары получила 2,7 млн рублей на фейковых детей: теперь ее ждет колония

САМАРА, 26 марта, ФедералПресс. Красноглинский районный суд завершил рассмотрение дела в отношении 37-летней жительницы Самары, которую обвинили в мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере.
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