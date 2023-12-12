География — полмира: умелец из Бирска делает станки, которым нет аналогов в России. За его изделиями приезжают даже из Испании

3 дня назад 30K прочитали Вот тебе и русский мужик-лапотник! Дмитрий Зырянов из Бирска (Башкортостан) — талантливый разработчик, который мог бы уехать за длинным рублем на Запад, но живет в России и самостоятельно проектирует и строит станки с числовым управлением.