Добрый Мир
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Добрый Мир

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География — полмира: умелец из Бирска делает станки, которым нет аналогов в России. За его изделиями приезжают даже из Испании

География — полмира: умелец из Бирска делает станки, которым нет аналогов в России. За его изделиями приезжают даже из Испании

3 дня назад 30K прочитали Вот тебе и русский мужик-лапотник! Дмитрий Зырянов из Бирска (Башкортостан) — талантливый разработчик, который мог бы уехать за длинным рублем на Запад, но живет в России и самостоятельно проектирует и строит станки с числовым управлением.

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Комментарии
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E
Ed
Рациональное поведение профильных министерств едва ли заметно, но Б-г Кулибинами спасает от их невежества
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17 час.

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