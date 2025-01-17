На Урале похолодает до -28

На Средний Урал пришли морозы. В ближайшие два дня температура воздуха местами опустится до -28 °C. «Похолодание, начавшееся на Среднем Урале в пятницу, по сути, является первым из череды похолоданий второй половины января.
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