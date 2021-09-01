Политика как она естьПолитикаЕдиная Россия предвыборная программа 2021 Единая Россия предвыборная программа 2021 Программа опубликована на официальном сайте Единой России er.Вернуться к статье178НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ГоршковМного из того ,что написано,Дума и власти и так обязаны выполнять в ежедневном режиме. Очень много слов обещаний и они поэтому теряют весомость и рождают откровенное недоверие. С начало власть разрушило здравохранение,образование ,сельское хозяйство ит.д. ,а сейчас будет тратить огромные деньги на восстановление и порождать дальнейшую коррупцию. Необходим отчет по срокам и по фамильно, за срыв наказывать вплоть до уголовного наказания. Если нет патриотизма,так хотя бы серьезно боялись наказания.Александр ШевелевПолностью с Вами согласен в том, что все перечисленные пункты "программы" должны готовиться и исполняться в рабочем порядке. К тому же лицемерием считаю перечень необходимых к принятию мер, ранее этой же властью разрушенных. Решили восстановить сельскую медицину и школьные медпункты, а кто голосовал за оптимизацию медицины, как не те же рыла из "Единой России"? Пишут о работе "скорой", но ранее у нас в городе она приезжала через 15-20 минут, а ныне через 1,5 часа а то и дольше. В 2018 году сладкоголосый "Танечка" Макаров убеждал всех, что прямо чуть ли не завтра будут приняты законы об обеспечении "предпенсионеров" рабочими местами (хотя ОБЯЗАНЫ были подумать о них еще ДО ПРИНЯТИЯ пенсионной реформы), а вот через 3 года вновь обещают это сделать. Это не программа, это ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ, КОТОРУЮ ОБЯЗАНЫ (!!!) ИСПОЛНЯТЬ ВСЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ. Так о какой реальной программе идет речь? Где в ней меры по защите прав рабочих, для чего необходимо государству законодательно ввести наличие профсоюза на предприятиях с численностью работников свыше какого-то числа (в Германии это 5 человек). Где меры по 100% проверке деклараций о дохода и РАСХОДАХ с участием общественных организаций, при немедленном отстранении от исполнения обязанностей при превышении вторых над первыми и началом следственных действий по отношению к фигурантам? Где немедленное введение прогрессивной шкалы налогообложения и ратификация ст. 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, которую с 2006 года (уже 15 лет!!!) эти думские мужи так и не ратифицировали? Отлично помню, как на президентских выборах 2012 года представитель Путина г-н Хинштейн на ТВ бил себя в грудь, клялся мамой и давал зуб, что сразу же после начала работы новой Думы эта статья будет ратифицирована. И что мы видим? Разве что снова Хинштейна, что-то обещающего со свойственной ему риторикой. Где обязательная проверка всех государственных и муниципальных служащих на наличие у них второго гражданства и вида на жительство, что по закону 168-ОЗ от 30 апреля должно лишать их занимаемых должностей? Почему при всем при этом мы видим в партийных списках прежде всего ЕР целый букет людей с видом на жительство в других странах, недвижимостью там же, а то и со вторым гражданством? Почему ЦИК не отмел эти кандидатуры по этому признаку? Пожет быть пора задуматься над этим?НННиколаев НиколайНаписанному вообще можно верить? Есть документ официальный какой нибудь? Они на следующий день после выборов забудут о своих обещаниях.ЕБЕлена БресловаВау! как клюнул жареный петух, так и программа появилась, не прошло и 20-ти лет!Александр ШевелевНу как же! Помните, как напыщенно депутаты от ЕР везде и всюду заявляли "Мы за программу Путина!", которую вообще никто и никогда в глаза не видел. А вот тут "сподобились". Но это не программа, это должностная инструкция для госчиновников всех уровней и вне зависимости от партийной принадлежности. А где именно ПРОГРАММА по решению наиболее злободневных вопросов в России? Увы! Вновь какая-то "манная каша" общих фраз никого и ни к чему не обязывающих, которую и предлагают проглотить россиянам.наталья максименкованемедленно возродить на селе совхозы государственные а не частные чтобы людям была работа а стране правильные продукты питанияААлександрВсе хорошо. Но люди те же, что и в 90-е: кто разваливал медицину, образование, те же совхозы и лесхозы и т.п. Короче, «борщевой набор». Сомневаюсь я.Дым ДымычЕдро, ни на сантиметр не отошла от принципа - Утром деньги, вечером стулья. А коль денег нет, но вы держитесь, страна может в будущем использовать программу едра вместо туалетной бумаги, кому она досталась на бумажном носителе в период бесплатной предвыборной раздачи.ВШВладимир ШевченкоДействительно,это предвыборная программа. Выборы закончились - программа своё дело выполнила. Нет у ЕР настоящего : изменить Конституцию РФ(1993г) согласно предложений народа,чтобы вывести Россию из- под гнёта США; нет отмены антинародного Закона О референдуме."Александр ШевелевНет ответственности за неисполнение наказов избирателей с лишением депутатов мандата. Нет установления госконтроля за деятельностью ЦБ России, а не МВФ, проект закона которого уже неоднократно вносили коммунисты и которые были заблокированы как раз ЕР. Нет введения давным-давно обещанной прогрессивной шкалы налогообложения.Гаражный кооператив ЛАДАУже почти всё это было, за исключением северных строительств и производств. В жилищном строительстве и земельных вопросах полный бред, экологические вопросы - ответ на зелёный вопль Парижского клуба, приведут к беспредельному росту цен на конечные продукты. С 2003 года земельное законодательство как было мазнёй по бумаге в угоду местного ворья, так и осталось. В общем всё старо и воз будет там - же.USUri StrukowМда..., накопили за 20 лет. А делали то что?Валерий Пашнин" Я против партии ЕР и читать не хочу" и проголосовавших так на данный момент 44 %. Вот это и настораживает. Не читал, не хочу читать, но против. Не натворить бы нам беды с таким пренебрежительным отношением к предлагаемой самим народом России программой действий.MMMiner MarkovЭто вода на киселе, самое главное - обещать. Но как только дочитал до "забота о нуждающихся", все, больше и не надо читать.Александр ШевелевЭто не описка у Вас: .... к предлагаемой самим народом (!!!!!!!) России программой действий? Как Вы сподобились увидеть "программу" в должностной инструкции, которую обязаны исполнять любые депутаты любых фракций? Разве для того, чтобы чтить память погибших на фронте людей, нужна программа? Разве развитие медицины и образования не являются в том числе следствием технического прогресса и разве сама организация этих процессов не была разрушена принятием этой самой партией плана "оптимизации"? Где в этой программе конкретные пункты, которые касаются самых злободневных проблем в России, и не эту "сборную солянку", надерганную из должностных инструкций? Где Вы во всем этом нагромождении слов узрели "предлагаемой самим народом"? Есть самые злободневные проблемы страны, которые необходимо решить с указанием срока и с ответственностью за неисполнение. Это борьба с коррупцией, права рабочего человека, никак и никем ныне не защищенного, устранения из власти людей с видом на жительство иностранных государств и тем более с двойным гражданством, что требует закон 168-ФЗ, введение прогрессивной шкалы налогообложения, возвращение ГОСТов на производство пищевой продукции, ранее убранных ЕР (КПРФ уже не раз предлагала их восстановить, но блокировались как раз ЕР), ответственность депутатов вплоть до их отзыва за невыполнение наказов избирателей. Можно добавить еще 3-5 пунктов, но читать эту мазню без конкретики при общих фразах, в ней прописанных, реально утомительно и не столь впечатлительно, как для Вас, увидевшего в этом "творении" "...предложений самим народом России". Умереть - не встать!Житель Земли МакаренковВ принципе все пункты выполнимы. Если заменить 100% списочного состава депутатов, переименовать партию и установить им зарплату на уровне МРОТ.MMMiner MarkovМРОТ - это то же, что и прожиточный минимум, только для рабов, занятых работой...Комментировать
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