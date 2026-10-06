Аргументы недели
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Аргументы недели

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Медвежья напасть

Медвежья напасть

Сообщения о неизвестной и опасной инфекции буквально отодвинули на второй план другую фирменную иркутскую повестку этой осени.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гулька
Гулька

Хватит вырубать леса в угоду китайскому бизнесу. Незаконные вырубки ведут к искусственным пожарам для сокрытия следов незаконной деятельности. Медведи не могут прокормиться, кедровые орехи, грибы, ягоды собирают люди и отправляют в Китай. Поэтому медведи идут к людям за едой!

Профиль пользователя ММ
ММ

Людям запрещено обороняться от медведей! Вот медведи и обнаглели. А вообще от медведя может помочь газовый баллончик, ибо те же медведи в Штатах боятся скунсов.