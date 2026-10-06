Медвежья напасть

Сообщения о неизвестной и опасной инфекции буквально отодвинули на второй план другую фирменную иркутскую повестку этой осени.
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Хватит вырубать леса в угоду китайскому бизнесу. Незаконные вырубки ведут к искусственным пожарам для сокрытия следов незаконной деятельности. Медведи не могут прокормиться, кедровые орехи, грибы, ягоды собирают люди и отправляют в Китай. Поэтому медведи идут к людям за едой!
Людям запрещено обороняться от медведей! Вот медведи и обнаглели. А вообще от медведя может помочь газовый баллончик, ибо те же медведи в Штатах боятся скунсов.
Не медведи нападают на людей, а люди заняли территории, которые принадлежали медведям - со всеми вытекающими отсюда последствиями.
ну что ж ..своего рода это тоже война..война биологическая-двух видов природы..а у природы очень жестокие законы