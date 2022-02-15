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Захарова стихами Тютчева ответила на фейки о "вторжении" РФ на Украину

Захарова стихами Тютчева ответила на фейки о "вторжении" РФ на Украину

РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в СМИ, а также заявления западных политиков о готовящемся "вторжении" России на Украину строками из стихотворения Федора Тютчева.

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