Захарова стихами Тютчева ответила на фейки о "вторжении" РФ на Украину

РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в СМИ, а также заявления западных политиков о готовящемся "вторжении" России на Украину строками из стихотворения Федора Тютчева.
РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в СМИ, а также заявления западных политиков о готовящемся "вторжении" России на Украину строками из стихотворения Федора Тютчева.
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