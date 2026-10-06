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Наследие двух держав: в Бийске продают 120-летний особняк с гаражами времен "оттепели"

Наследие двух держав: в Бийске продают 120-летний особняк с гаражами времен "оттепели"

В Бийске выставили на торги очередной памятник архитектуры. На этот раз в частные руки готовы отдать деревянный дом с необычным приданым – гаражами.

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