Пушкинская карта: в миллеровском казачьем техникуме прошел мастер-класс по сценической пластике

На мастер-классе участники смогли познакомиться с основами актерского мастерства, выполнить несколько практических тренингов, а так же овладеть упражнениями на снятие психологических зажимов и комплексов, раскрепощение перед публикой, развитие навыков работы на аудиторию.
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