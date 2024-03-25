Песков: блокировки YouTube не будут, так как вскоре RuTube его обгонит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты", что RuTube способен в перспективе конкурировать с YouTube, и когда это произойдет, вопрос о закрытии последнего будет неактуален.
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