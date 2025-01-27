Елена Фидрикова рассказала о выплатах ветеранам ко Дню полного освобождения Ленинграда

Это уже традиция в Санкт-Петербурге В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» о выплатах ветеранам и блокадникам.