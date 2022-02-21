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Депутат: Сирия признает ДНР и ЛНР

Депутат: Сирия признает ДНР и ЛНР

Президент Сирии Башар Асад готов признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом вечером в понедельник сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР и заместитель председателя думского комитета по обороне Дмитрий Саблин.

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