Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что у него есть переживания из-за того, что в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» за краснодарцев не сыграет защитник Витор Тормена.
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