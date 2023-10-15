МИД России: риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.«Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом «ядерном конфликте» ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путём стягивания к полуострову средств стратегического потенциала», — заявил Бурмистров.
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