Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Оповещения о воздушной тревоге сработали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Также сирены звучат в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики и Запорожской области, следует из данных обновляемой карты воздушных тревог.
Оповещения о воздушной тревоге сработали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Также сирены звучат в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики и Запорожской области, следует из данных обновляемой карты воздушных тревог.
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