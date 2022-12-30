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Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Оповещения о воздушной тревоге сработали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Также сирены звучат в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики и Запорожской области, следует из данных обновляемой карты воздушных тревог.

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