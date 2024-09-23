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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул важность подготовки большего числа высококвалифицированных кадров для Синьцзяна

Пекин, 21 сентября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал к подготовке большего числа высококвалифицированных кадровых работников, отличающихся преданностью, честностью и готовностью брать на себя ответственность, для Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/.

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