Си Цзиньпин подчеркнул важность подготовки большего числа высококвалифицированных кадров для Синьцзяна

Пекин, 21 сентября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал к подготовке большего числа высококвалифицированных кадровых работников, отличающихся преданностью, честностью и готовностью брать на себя ответственность, для Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/.
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