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За рулем

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Xiaomi со своим новым семейным кроссовером собирается подвинуть Li Auto на рынке

Xiaomi со своим новым семейным кроссовером собирается подвинуть Li Auto на рынке

Китайский технологический гигант Xiaomi не сбавляет обороты в освоении автомобильного рынка. После успешного дебюта с электроседаном SU7 в 2024 году и анонса электрического кроссовера в 2025-м компания готовит свою третью модель – гибридный семейный внедорожник с увеличенным запасом хода.

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