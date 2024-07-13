Xiaomi со своим новым семейным кроссовером собирается подвинуть Li Auto на рынке

Китайский технологический гигант Xiaomi не сбавляет обороты в освоении автомобильного рынка. После успешного дебюта с электроседаном SU7 в 2024 году и анонса электрического кроссовера в 2025-м компания готовит свою третью модель – гибридный семейный внедорожник с увеличенным запасом хода.